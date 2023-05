Puerto Cabello e São Paulo entram em campo pela quarta rodada da Copa Sul-Americana

Desfalques: Nestor (fadiga na coxa esquerda), Ferraresi (cirurgia no joelho direito), Talles Costa (sutura no menisco do joelho direito), Moreira (transição após cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (transição após cirurgia no púbis), Welington (cirurgia no tornozelo esquerdo), Galoppo (cirurgia no joelho esquerdo), Jandrei (fratura no quinto dedo da mão esquerda), David (transição após trauma no joelho direito), Erison (transição após estiramento em fibrose da coxa esquerda) e Arboleda (fadiga no posterior da coxa esquerda).

Pendurados: ninguém

Provável escalação: Rafael; Raí Ramos, Diego Costa, Alan Franco e Patryck (Caio Paulista); Pablo Maia, Luan, Michel Araújo e Alisson; Luciano (Wellington Rato) e Calleri (Juan).

Arbitragem Árbitro: Bryan Loyaza (EQU)

Assistente 1: Ricardo Baren (EQU)

Assistente 2: Dennys Guerrero (EQU)

Quarto árbitro: Augusto Aragon (EQU)

VAR: Roberto Sanchez (EQU)