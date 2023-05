Homem é atropelado na Estrada Dias Martins e é levado para o Pronto Socorro em estado grave

Na noite desta segunda-feira, 08, foi registrado mais um acidente de trânsito com vítima na estrada Dias Martins, próximo a rotatória da AABB, em Rio Branco, envolvendo um pedestre e um veículo, modelo Voyage, de placa NAE 4556.

De acordo com informações, um homem ainda não identificado tentava atravessar a a estrada no sentido centro/bairro, quando um motociclista conseguiu desviar, mas logo atrás o condutor do veículo Voyage , não conseguiu evitar o atropelamento.

Com o impacto da batida, o pedestre foi lançado a vários metros de distância sofrendo fraturas de membros inferiores, Traumatismo Craniano Encefálico, grave escoriações na face e corpo, sendo necessário ser entubado e conduzido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado grave.

O motorista do veículo acionou Socorro e permaneceu no local aguardando a Polícia de Trânsito.