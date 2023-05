Bandidos invadem casa de pastor, roubam carro e sequestram esposa

Na noite desta segunda-feira, 8, criminosos invadiram a residência do pastor evangélico Ozeias Cordeiro de Melo, de 37 anos, que estava em companhia da esposa Irismar Melo, três filhos e dois sobrinhos, no município do Bujari. Os bandidos renderam a família colocando a arma na cabeça das crianças e ameaçando atirar caso o religioso não mostrasse onde estava escondendo o dinheiro. Com as ameaças, foi informado que R$ 200 estava dentro da bíblia.

Mesmo com o dinheiro em mãos, os assaltantes exigiam mais ao ponto de encostar a arma na cabeça da criança, quando o pai se colocou no entre filho e o assaltante, e um segundo criminoso de posse de uma faca desferiu um golpe com a intenção de atingir o peito da vítima, que ao se defender foi atingido no braço.

Nesse momento, o bando decidiu fugir levando o veículo Fiat Uno da família e a esposa da vítima como refém. Minutos depois, os criminosos abandonaram a mulher no Assentamento Valteraço, no ramal Piçarreira, no município de Bujari, distante cerca de 25km de Rio Branco, a capital do Acre.

Policiais militares foram acionados e realizaram buscas em todas as regiões rurais. A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Pronto Socorro da capital. Já a esposa foi encontrada pela Polícia Militar e levada para a casa.