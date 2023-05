Polícia prende dupla com arma de fogo na Via Chico Mendes

Na noite desta segunda-feira, 8, Policiais Militares do Segundo Batalhão prenderam Railson Rodrigues Freitas, 24 anos, e Geilson da Silva Barbosa, 25 anos. Os dois criminosos estavam na via Chico Mendes e ao avistar a polícia apresentaram atitudes suspeitas os militares fizeram uma abordagem onde foi encontrado uma escopeta caseira com uma munição.

Ao serem interrogados pelos policiais, os mesmos confessaram que estavam pretendendo realizar assaltos na região. Eles receberam voz de prisão e foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes.