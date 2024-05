Humaitá perde de virada para o Trem e segue na lanterna da Série D

Em partida válida pela 4ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, realizada na noite dessa segunda-feira, 20, o Trem-AP conseguiu uma vitória de virada sobre o Humaitá. Jogando em casa, no estádio Zerão, em Macapá (AP), o time local reverteu o placar adverso e venceu por 2 a 1, garantindo sua entrada no G4 do Grupo A1.

Com essa vitória, o Trem-AP acumula agora sete pontos, ocupando a terceira posição na tabela, atrás do Porto Velho-RO, com nove pontos, e do Manauara-AM, que lidera com doze pontos e mantém um aproveitamento de 100%, a par do Treze-PB. Por outro lado, o Humaitá segue sem somar pontos, mantendo-se na lanterna do grupo.

O Trem volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h15, quando recebe o Rio Branco-AC, no Zerão. O Humaitá atua no sábado, contra o São Raimundo-RR, às 17h00, no Florestão.

A competição conta com 64 clubes, divididos em oito grupos. Após 14 rodadas, os quatro melhores de cada grupo avançam para a fase de mata-mata, que é disputada em dois jogos. Em caso de empate no agregado, a decisão vai para os pênaltis. Somente os quatro semifinalistas conquistam o acesso à Série C. O uso do VAR está previsto a partir das oitavas de final.