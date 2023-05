Angélica sugere vibrador de presente para o Dia das Mães e é criticada por internautas

Angélica causou alvoroço nas redes sociais com uma publicação inusitada no Instagram nesta segunda-feira (8/5). Em uma ação publicitária, a apresentadora sugeriu vibradores como opção de presente para o Dia das Mães. Isso, é claro, gerou polêmica entre os internautas.

Na postagem, Angélica escreveu: “Já pensou em dar vibrações de bem-estar para a sua mãe? Mas não apenas as que vão no abraço apertado ou num cartão bonitinho. Estamos falando daquela que solta serotonina e ocitocina no sangue, tem 10 tipos de vibração e visual discreto”.

A publicação gerou críticas de alguns seguidores que consideraram o conteúdo inadequado para a data comemorativa. Outros, no entanto, defenderam a liberdade de escolha e de expressão da apresentadora.

A publicação recebeu vários comentários de internautas fazendo ironias e brincadeiras: “Se eu dou pra minha mãe, ela joga diretamente na minha cara , brincou uma internauta. “Eu tenho tanta intimidade sobre esses assuntos com minha mãe, que é mais fácil ela me dar um vibrador do que eu a ela”, escreveu outra. “Angélica, você já se imaginou recebendo isso de um filho? Que falta de respeito falar isso”, questionou mais uma.

