Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário, escalações prováveis e arbitragem

Fluminense e Flamengo iniciam a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), no Maracanã. O jogo terá transmissão de sportv e Premiere para todo o Brasil a partir das 19h. O ge também acompanha a partida em Tempo Real com vídeos exclusivos e melhores momentos.

Onde assistir

Transmissão: sportv e Premiere (para todo o Brasil), com narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Ledio Carmona e Pedrinho.

Tempo Real: o ge acompanha a partida lance a lance e com vídeos exclusivos.

O Fluminense chega para o primeiro duelo embalado por duas vitórias consecutivas no Brasileirão – as duas por 2 a 0. O time bateu o Cruzeiro no Mineirão e superou o Cuiabá no Maracanã. Para a partida, o Flu tem uma baixa importante: o volante Alexsander, jovem estaque da equipe, que sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Keno, com uma lesão na coxa esquerda, também segue fora.

O Flamengo também vem de duas vitórias consecutivas, sobre Goiás (2 a 0) e Bahia (3 a 2), mas ainda deve um futebol convincente. No sábado, em Salvador, quase se complicou com dois a mais. O atacante Pedro, artilheiro do time no ano com 22 gols em 23 jogos, é desfalque praticamente certo. Ele se recupera de lesão no adutor da coxa direita, não foi a campo no treino de segunda-feira e dificilmente figurará entre os relacionados.

Escalações prováveis

Fluminense – Técnico: Fernando Diniz

O Fluminense deve ter três mudanças em relação ao time que venceu o Cuiabá no último sábado. André volta à equipe no lugar de Thiago Santos, após cumprir suspensão. Samuel Xavier, recuperado de um edema na coxa esquerda, retorna na vaga de Guga. O técnico Fernando Diniz ainda testou Gabriel Pirani no time, e o meia saiu na frente na disputa com John Kennedy. Com isso, Lima será mantido como segundo volante.

A provável escalação tricolor tem: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Lima, Ganso e Gabriel Pirani; Arias e Cano.

Quem está fora: Lelê (não pode ser inscrito por ter jogado pelo Volta Redonda), Alexsander (lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo), Gustavo Apis (joelho esquerdo), Jorge (joelho direito), Keno (lesão na coxa), Marrony (lesão na coxa) e Vitor Mendes (afastado).

Pendurados: Ninguém

Na vitória por 3 a 2 sobre o Bahia, no último sábado, Jorge Sampaoli garante ter feito cinco substituições de ordem médica. O desgaste também se justifica em função de o time ainda não ter folgado uma vez sequer desde a chegada do argentino, apresentado em 17 de abril.

Com isso, Matheus Cunha, Everton Cebolinha, Thiago Maia, Matheus França e David Luiz, quinteto sacado no intervalo em Salvador, chegou a ficar como dúvida para o jogo. O saldo foi positivo, já que apenas David foi descartado.

Time provável: Santos, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Victor Hugo, Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Matheus França (Everton Cebolinha) e Gabigol.

Quem está fora: Matheuzinho (recuperação de cirurgia na tíbia) e David Luiz (lesão detectada no músculo posterior da coxa direita).

Pendurados: ninguém.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)

Quarto árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Fonte: ge