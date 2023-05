Vanderlei Luxemburgo tem novidades no Corinthians para duelo contra o Atlético-MG

O técnico Vanderlei Luxemburgo, do Corinthians, terá novidades no duelo contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, 17, no Mineirão, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após sentir dores no tornozelo e desfalcar o Timão contra o São Paulo, Paulinho está de volta. Fora das últimas duas partidas por opção técnica, o lateral direito Rafael Ramos também viajará com o restante delegação. Quem permanece fora é o meio-campista Renato Augusto, craque da equipe, que se recupera de uma contusão. O volante colombiano Víctor Cantillo também será ausência pelo quarto jogo. Desde que retornou ao clube, Luxa coleciona quatro jogos, com duas derrotas e dois empates. Abaixo, confira quem estará à disposição do comandante.

Relacionados para a primeira partida das oitavas da Copa do Brasil! 📝👀#VaiCorinthians pic.twitter.com/3kcAKnYp0H

— Corinthians (@Corinthians) May 16, 2023



Fonte: Jovem Pan News