Dois usuários de drogas são presos em flagrante furtando

A Polícia Militar através da Companhia de Rádio Patrulhamento, durante rondas na madrugada desta quinta-feira, 04 de maio, abordaram dois usuários de drogas que vivem nas ruas do centro de Cruzeiro do Sul, carregando uma caixa d’água, e que ao serem perguntados sobre a procedência da mesma, confessaram ter subtraído o bem de um estabelecimento comercial que fica no terminal rodoviário.

Diante do crime de crime de furto, os agentes foram encaminhados até a delegacia de polícia civil para demais procedimentos do flagrante.

“Nossas equipes estão de prontidão diuturnamente para coibir esse tipo de crimes praticados na cidade”, afirmou o Tenente-Coronel Edvan Rogério, Comandante do 6° Batalhão.