Mototaxista desaparecido é encontrado em cima de poste de energia elétrica em Rio Branco

Após dois dias desaparecido, um mototaxista que estava sendo procurado por amigos e familiares em Rio Branco foi encontrado no no final da tarde dessa quarta-feira, 4, por populares que avistaram o mesmo em cima de um poste de energia elétrica, instalado em um ramal, após a rotatória do Conjunto Universitário.

Segundo familiares, o mototaxista havia sumido após apresentar sinais de confusão mental, somada a uma possível depressão.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar e Rodoviária Federal se uniram para negociar a desistência do mototaxista e fazê-lo descer do poste.

Depois de alguns minutos, foi possível convencer o homem a descer e ele recebeu atendimento do SAMU, que o encaminhou para a UPA da Baixada da Sobral, para avaliação psíquico-mental.

Segundo informações de familiares e amigos, o profissional estaria passando por situação de muito estresse por causa de dívidas financeiras.