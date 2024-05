Nível do Guaíba avança 18 centímetros em 14 horas e se aproxima de recorde histórico

O nível do Guaíba saltou 18 centímetros entre a tarde de segunda-feira (13) e a madrugada desta terça-feira (14). Segundo o Centro Integrado de Coordenação de Serviços, às 5h15 de hoje, o nível do rio alcançou 5,19 metros.

A última medição – realizada às 15h15, da segunda-feira – indicava a marca de 5,01 metros.

Nesse cenário, o Guaíba segue mais de 2 metros acima da cota de inundação (3 metros) e da cota de alerta (2,5 metros).

O avanço da cheia já era esperado como uma consequência do escoamento da água do interior do estado. Na serra gaúcha, o final de semana foi marcado por chuvas nos locais onde estão os rios dos Sinos, Caí, Gravataí, Jacuí e Taquari.

Projeções feitas pela Defesa Civil, pelo governo do estado e por especialistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apontam que o nível do rio pode chegar entre 5,5 e 5,6 metros, ultrapassando o recorde anterior.

O rio atingiu sua máxima histórica no início deste mês em meio às chuvas que assolam o estado, quando chegou a 5,33 metros.

A marca foi a maior registrada desde o início do monitoramento dos níveis do Guaíba, em 1939, superando a grande cheia de 1941, quando o rio chegou a 4,75 metros.

Balanço

Chegou a 147 o número de pessoas mortas em decorrência das chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a semana passada. O último balanço da Defesa Civil foi divulgado na manhã desta segunda (13). O número de municípios afetados permanece em 447.

Segundo o relatório, o estado contabiliza 806 feridos e 127 desaparecidos. Ao todo, 2.115.703 pessoas foram afetadas, sendo que 538.241 estão desalojadas e 80.826 permanecem em abrigos.

Desde o início das operações de socorro, já foram resgatadas 76.470 pessoas e 10.814 animais.