Bolsonaro completa 1 semana internado: o que se sabe sobre a saúde do ex-presidente

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) completa nesta segunda-feira (13) uma semana internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Bolsonaro está com um quadro de erisipela. Ele foi diagnosticado durante uma viagem a Manaus.

O ex-chefe do Executivo está sendo atendido pelo cirurgião Antonio Luiz de Macedo, médico que o acompanha desde que levou uma facada, em 2018, em meio à companha eleitoral.

Veja, a seguir, o que se sabe sobre o estado de saúde do ex-presidente.

Qual é o quadro de Bolsonaro?

Em 4 de maio, durante evento do PL Mulher do Amazonas, Bolsonaro discursou com o braço enfaixado e disse que, além da erisipela, estava com desidratação. No dia, ele passou pelo hospital e recebeu alta.

“Quando cai a imunidade da gente por problemas variados, a erisipela é comum de acontecer”, disse na ocasião.

De acordo com pessoas próximas a Bolsonaro ouvidas pela CNN, ele apresentou quadro de desidratação antes mesmo de viajar para Manaus.

Entretanto, em 5 de maio, o ex-presidente foi internado no hospital Santa Júlia, na capital amazonense. No mesmo dia, ele postou nas redes sociais que ainda não tinha previsão de alta.

Por que Bolsonaro foi transferido para São Paulo?

Após a internação em Manaus, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, anunciou que ele seria transferido para Brasília.

O destino mudou após um quadro de desconforto abdominal que surgiu na madrugada de 6 de maio, que fez Bolsonaro optar pela ida a São Paulo.

Ele chegou ao Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista, por volta das 20h do mesmo dia e desceu da ambulância de cadeira de rodas.

Como foram os dias de Bolsonaro no hospital?

Após sua primeira noite no hospital, foi divulgado um boletim médico em 7 de maio informando que Bolsonaro estava com o quadro estável e apresentava “boa resposta clínica ao tratamento”. Na ocasião, ele também não apresentava febre e estava recebendo antibióticos e medidas de prevenção de trombose venosa.

No dia seguinte, o ex-presidente publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que sua questão de saúde estava “sob controle”. Ele ainda dizia que estava bem e que “brevemente voltará às atividades”.

Nesta segunda, o boletim médico mais recente explicava que Bolsonaro “evolui clinicamente estável, sem febre e com melhora gradativa do quadro infeccioso”. Ainda não há previsão de alta.

O que é a erisipela?

Doença inflamatória que atinge a pele, a erisipela pode afetar o tecido celular adiposo (camada de gordura da pele). Ela é causada por uma bactéria que se propaga pelos vasos linfáticos e acomete, principalmente, os membros inferiores, como perna e pés, sendo mais comum na população idosa e em pessoas com diabetes ou obesidade.

Na infecção, a bactéria Estreptococo penetra na pele através de ferimentos, picadas de insetos, úlceras ou frieiras (um tipo de micose) e se propaga pelos vasos linfáticos.

No entanto, outros tipos de bactérias também podem causar a erisipela, como a Staphylococcus aureus. Segundo o Ministério da Saúde, essa não é uma doença contagiosa.

Quais são os sintomas da erisipela?

De acordo com a SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), os sintomas iniciais da erisipela incluem mal-estar, fadiga, calafrios, febre, náuseas e vômitos, e surgem antes dos sinais na pele.

Em seguida, a doença pode causar sintomas como:

•Inchaço no membro infectado;

•Vermelhidão;

•Dor;

•Aumento da temperatura no local afetado.

Em casos mais graves, podem surgir bolhas e feridas de necrose, com a mor