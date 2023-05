Botafogo joga mal e fica no empate com a LDU em casa pela Copa Sul-Americana

Botafogo e LDU ficaram no zero na noite desta quinta-feira em jogo válido pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. Diante de um Estádio Nilton Santos com bom público (mais de 24 mil presentes), o time comandado por Luís Castro jogou mal e decepcionou.

Tabela

A LDU continua na liderança do Grupo A com 7 pontos. O Botafogo é o vice-líder, com 5. Apenas o 1º colocado da chave passa direto para as oitavas de final, enquanto o 2º tem que jogar um mata-mata contra uma das equipes 3ª colocadas da Libertadores.

Fonte: ge