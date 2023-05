Botafogo x LDU fazem duelo direto pela liderança do grupo A nesta quinta-feira (04)

Invicto há 12 jogos, o Botafogo vive lua de mel com a torcida. É o líder do Campeonato Brasileiro com 100% de aproveitamento em três rodadas, vem de vitória por 3 a 2 sobre o Flamengo no clássico último domingo e deve ter casa cheia para a partida. Mais de 24 mil ingressos foram comercializados com antecedência.