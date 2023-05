Fernando Gago trabalhou duas possibilidades de esquema. Um no 3-4-3 e outro no 4-3-3. Paolo Guerrero, ex-Flamengo, está bem cotado para reencontrar o time que defendeu de 2015 a 2018. Isso independentemente do esquema escolhido por Gago. Com a indefinição do sistema, a dúvida fica em relação à utilização de Galván ou Insúa no sistema defensivo.