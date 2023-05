Botafogo bateu o Atlético-MG por 2 a 0 , segue 100% e na liderança do Campeonato

Tivemos uma primeira etapa movimentada no Nilton Santos. Em casa e com apoio da torcida, o Botafogo criou as melhores oportunidades e abriu o placar aos 29 minutos com um golaço de Victor Sá. Após cruzamento de Di Placido, o camisa 7 marcou de letra. O Atlético-MG tentou responder rápido, buscou o ataque, mas não conseguiu o empate por esbarrar no setor defensivo do adversário, que está bem na partida.