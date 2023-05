Palmeiras atropela Goiás e continua na cola de liderança do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras goleou o Goiás por 5 a 0 na noite deste domingo, na Serrinha, pela quarta rodada do Brasileirão, num jogo que teve cara de treino de luxo para o time de Abel Ferreira – dominante e com um jogador a mais desde o fim do primeiro tempo, após a expulsão de Lucas Halter, o Verdão construiu o resultado com gols de Artur, Sidimar (contra), Raphael Veiga, Endrick e Dudu. Do lado do Esmeraldino, houve preocupação e até vaias da torcida. Já no Palmeiras, tudo em ordem: o time já é o segundo colocado do Brasileirão, atrás apenas do Botafogo, e mostra força na busca por mais um campeonato.

Como fica?

A vitória leva o Palmeiras aos 10 pontos, em segundo lugar no campeonato e atrás apenas do Botafogo, com 12 – o Fortaleza, que enfrenta o Corinthians nesta segunda-feira, pode ultrapassar o Verdão. Já o Goiás continua com três pontos, à frente apenas de Coritiba e América-MG. CLIQUE AQUI e veja a tabela do Brasileirão.

Acabou o jejum!

Num jogo de ótimo desempenho do ataque, faltava o gol dele: Dudu marcou pela primeira vez na temporada, foi festejado pelos companheiros e também pelo técnico Abel Ferreira. Ídolo do clube, o atacante vinha jogando bem e sendo decisivo, mas sem gols desde 2 de novembro de 2022 – quando anotou contra o Fortaleza, no jogo do título brasileiro.

Primeiro tempo

O Palmeiras fez um jogo inteligente e de poucos riscos no primeiro tempo contra o Goiás, no estádio da Serrinha, em Goiânia. Com bom volume de jogo, o Verdão levou apenas nove minutos para abrir o placar. Artur aproveitou cobrança de escanteio e desvio de Zé Rafael para tocar de cabeça na segunda trave. Com a vantagem no placar, o Palmeiras passou a jogar no contra-ataque e levar perigo com Artur, Dudu e Rony. Na reta final do primeiro tempo, Rony foi lançado por Weverton e sofreu falta de Lucas Walter. Após consulta ao VAR, o árbitro decidiu por expulsar o zagueiro do Goiás. Na cobrança de falta, Raphael Veiga quase ampliou para o Verdão. Marcelo Rangel fez grande defesa e salvou o Goiás, que arriscou de fora da área, mas não conseguiu criar uma grande chance.

Segundo tempo

Com um a mais e soberano, o Palmeiras praticamente definiu o jogo aos dois minutos, após cruzamento de Piquerez e gol contra de Sidimar. A partir daí, serviu quase como um treino: Dudu tentando seu primeiro gol na temporada (e parando no goleiro), Rony e Artur dando trabalho à zaga rival e Abel Ferreira administrando o elenco. Os gols foram saindo naturalmente: Raphael Veiga anotou o terceiro, após falha da defesa do Goiás, Endrick anotou o quarto, de peixinho, aproveitando cruzamento de Piquerez, e Dudu fechou o placar com um chute que bateu no travessão e entrou – o primeiro gol dele no ano.

Próximos jogos

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Grêmio, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, enquanto o Goiás visita o Flamengo no Maracanã, também na quarta, às 20h. Os dois jogos são válidos pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.





Fonte: ge