Polícia Militar recupera moto roubada no Capitão Ciríaco

Uma guarnição do 2°bpm recuperou na manhã desse domingo, 07, no parque Capitão Ciríaco, bairro 06 de Agosto, uma motocicleta Honda Biz 125 de cor cinza.

Em patrulhamento no local a guarnição foi alertada por uma pessoa que tinha visto uma motocicleta dentro do parque Capitão Ciríaco. De pronto a equipe fez o deslocamento e constatou via COPOM que tratava-se de uma motocicleta com restrição de roubo/furto.

A motocicleta foi conduzida ao depósito de veículos do Detran, para providências posteriores.