Polícia Militar captura foragido da justiça no município do Bujari

Uma Equipe de serviço no município do Bujari capturou um foragido do sistema prisional, após abordagem, na tarde de domingo, 07.

Os militares faziam patrulhamento por uma região conhecida pela comercialização de entorpecentes, quando avistaram um indivíduo que saiu correndo por um beco. Ao abordarem e realizarem uma consulta nominal, foi constatado que existia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo.

Os militares encaminharam o envolvido à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao fato.