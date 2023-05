Em jogo com duas viradas, Grêmio e Red Bull Bragantino empatam na Arena por 3 a 3

Em uma partida com emoção do início ao fim e cheia de reviravoltas, Grêmio e Bragantino empataram por 3 a 3 na noite deste domingo, na Arena, pela quarta rodada do Brasileirão. O Tricolor abriu o placar logo no começo, com Cristaldo, de pênalti, mas o Massa Bruta igualou na primeira etapa com Matheus Fernandes e virou no segundo tempo com Sasha. Luis Suárez deixou tudo igual minutos depois e Everton Galdino fez o gol da virada no segundo tempo. Mas não parou por aí. A torcida gremista já comemorava mais uma vitória quando Thiago Borbas deixou tudo igual novamente, nos acréscimos.

Classificação

Com o resutado, o Grêmio vai a sete pontos e ocupa a sétima posição na tabela de classificação. Já o Bragantino se recupera da derrota na última rodada e sobe para a 12ª posição, com cinco potnos. Confira a tabela completa.



Pistolero desencanta

Uma das estrelas do Brasileirão, Suárez enfim desencantou. O centroavante uruguaio marcou seu primeiro gol na competição no segundo tempo, após pegar de primeira o rebote de um cruzamento na área do Bragantino. Ele vinha de um jejum de quatro jogos sem marcar, o maior perído com a camisa gremista. Mesmo assim, segue sendo o artilheiro do time na temporada, agora com 12 gols.

Primeiro tempo

O Grêmio abriu o placar logo cedo. No primeiro minuto de jogo, a bola bateu no braço de Jadsom dentro da área e a arbitragem marcou pênalti após consultar o VAR. Cristaldo bateu firme no canto direito de Lucão para colocar o Tricolor em vantagem. Mas a alegria dos donos da casa durou pouco. Aos 8, Matheus Fernandes recebeu livre na área e deixou tudo igual. A partir daí, só deu Massa Bruta. O time paulista dominou as ações e teve chances reais de virar, com Lucas Evangelista e depois Helinho. Com muita dificuldade para criar, o Grêmio levou perigo no fim com Bitello, mas deixou o campo sob vaias da torcida na Arena.

Segundo tempo

Galdino e Zinho entraram no jogo, o Grêmio melhorou no começou do segundo tempo. Mas o Bragantino virou justamente em um erro de Galdino. O atacante perdeu uma bola no meio-campo, Matheus Fernandes tocou para Sasha, que cortou Bruno Alves e chutou no canto para marcar um belo gol aos sete minutos. Aí foi vez do Tricolor empatar logo em seguida. Três minutos depois, Suárez aproveitou o rebote em cruzamento na área e pegou de primeira para deixar tudo igual.

Empolgado, o Grêmio chegou à virada aos 16. E com direito a redenção. Zinho encontrou Galdino, que invadiu a área e driblou dois marcadores antes da fazer o terceiro. A forte chuva que caiu em Porto Alegre prejudicou o gramado da Arena, mas os visitantes não desanimaram e conseguiram empatar no final. Após falha de Diogo Barbosa, Juninho Capixaba cruzou na área e Thiago Borbas deixou tudo igual, aos 45.

Próximos jogos

Os dois times voltam a campo na próxima quarta-feira (10) pela quinta rodada do Brasileirão. Às 19h, o Bragantino recebe o América-MG, no Nabi Abi Chedid. Às 21h30, o Grêmio visita o Palmeiras, no Allianz Parque.



