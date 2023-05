Bolsa Família atinge valor médio recorde de R$ 672,45 por família em maio, diz governo

O programa Bolsa Família deve pagar, em média, um benefício de R$ 672,45 por família em maio – o maior valor da história, segundo divulgou o governo federal nesta quinta-feira (18).

O maior valor médio até o momento tinha sido registrado no mês passado: R$ 670,49 por família.

Os pagamentos de maio começam nesta quinta e vão até o dia 31. A data é definida com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS), que está escrito no cartão do benefício.

PROGRAME-SE: veja as datas de pagamento do Bolsa Família em maio

O Bolsa Família paga atualmente R$ 600 por família inscrita, com um adicional de R$ 150 por cada criança de até seis anos cadastrada. Mais de 9 milhões de crianças recebem essa parcela extra, atualmente.

Segundo o governo, em maio, o programa deve distribuir R$ 14,1 bilhões aos beneficiários – também o maior valor da história do Bolsa Família.

O governo informou ainda que mais de 1 milhão de famílias foram incluídas no Bolsa Família desde o relançamento do programa, em março.

Ao longo do governo Jair Bolsonaro, o Bolsa Família foi reformulado e passou a se chamar Auxílio Brasil. Com o novo mandato de Lula, o governo federal retomou o nome original e a maior parte das regras do modelo anterior.

Em abril, o governo também bloqueou e exigiu o recadastro de 1,2 milhão de pessoas que dizem morar sozinhas e passaram a receber o benefício durante o período eleitoral, no segundo semestre de 2022.