América-MG tem dois pênaltis no fim e vence o Inter em jogo polêmico pela Copa do Brasil

O jogo entre América-MG e Internacional caminhava para um empate sem graça. Porém, dois pênaltis marcados nos instantes finais deram a vitória ao Coelho por 2 a 0, no Independência. O Colorado chegou a balançar as redes adversárias na etapa final. No entanto, o gol foi anulado, com o auxílio do VAR, e Alan Patrick foi expulso. O América só conseguiu aproveitar a vantagem numérica no fim da partida, quando teve o primeiro pênalti a favor. Aloísio bateu e abriu o placar. Pouco depois, novo pênalti. Bustos foi expulso no lance, e Aloísio marcou o segundo dele no jogo, fechando o placar.

Com o resultado, o América-MG pode empatar e até perder por um gol de diferença para se classificar às quartas de final da Copa do Brasil. O Inter precisa vencer o jogo de volta por três ou mais gols de vantagem para passar de fase. Se ganhar por dois gols de diferença, a vaga será definida nos pênaltis. Os gols fora de casa não são considerados critério de desempate na competição. A partida de volta está marcada para o dia 31, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O clube que se classificar vai receber cerca de R$ 4,3 milhões em premiação. Clique aqui e confira a tabela da Copa do Brasil

Agenda

No próximo sábado, às 18h30, o América enfrenta o Fortaleza, no Independência. No domingo, também às 18h30, o Internacional encara o Grêmio, na casa da equipe tricolor, em Porto Alegre. Os dois jogos são válidos pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Clique aqui e confira a classificação atualizada da Série A do Brasileirão.

Primeiro tempo

O Inter começou a partida colocando o goleiro Mateus Pasinato para trabalhar, em duas oportunidades seguidas. Depois disso o jogo caiu de ritmo. Apesar do amplo domínio em campo, o Colorado pouco chegou ao ataque. O América, com uma equipe alternativa para priorizar o Brasileirão, praticamente não incomodava a meta do time gaúcho. Só aos 36, a zaga do Inter vacilou, e quase o volante Bruno completou para as redes. Nos minutos finais, o árbitro Bruno Arleu de Araújo distribuiu quatro cartões amarelos, dois para cada lado, tamanho o nervosismo de ambas as equipes.

Segundo tempo

O América voltou do intervalo com Renato Marques finalizando, e a bola passando perto do travessão. Aos 17, Maurício chegou a abrir o placar para o Inter. No entanto, o VAR orientou a revisão do lance, e o árbitro marcou falta de Alan Patrick no início da jogada. O meio-campo do Colorado protestou, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um jogador a mais, o América esboçou blitz no campo de ataque, que surtiu efeito aos 44, quando De Pena derrubou Lucas Kal na área gaúcha. Depois de muita reclamação, Aloísio bateu e abriu o placar. Aos 56, novo pênalti a favor do América. Bustos levou o vermelho. Aloísio cobrou, fez o segundo dele no jogo e decretou a vitória americana por 2 a 0, aos 61 minutos de jogo.





