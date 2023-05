Athletico-PR acelera no segundo tempo, vira para cima do Botafogo e larga na frente

Com o resultado, o Athletico-PR joga pelo empate para avançar às quartas de final no próximo dia 31 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Agora, as atenções estão voltadas para o Brasileirão, no qual o Botafogo defende a liderança em clássico com o Fluminense, sábado, às 18h30, em casa, enquanto o Furacão visita o Bragantino nos mesmos dia e horário pela sétima rodada.

Primeiro tempo