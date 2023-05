Paulinho decide com dois gols, e Atlético-MG vence Corinthians pela Copa do Brasil

Com Paulinho decisivo, o Atlético-MG derrotou o Corinthians por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Galo dominou, jogou quase toda a partida no ataque e se impôs sobre um Corinthians que pouco apresentou. Depois de um primeiro tempo sem muitas chances, o Galo contou com Paulinho, autor dos dois gols, para construir o triunfo em casa.

Jogo da volta

Atlético e Corinthians voltam a se enfrentar no dia 31 de maio (quarta-feira), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. O Galo pode perder por um gol de diferença que avança às quartas. Uma vitória corintiana por dois gols de diferença leva a decisão da vaga para os pênaltis.



O nome do jogo

Paulinho foi decisivo. Anotou dois gols para deixar o Atlético em vantagem na Copa do Brasil. Foi o 2º doblete do atacante com a camisa alvinegra. Ele havia marcado duas vezes no mesmo jogo contra o Millonarios, pela Libertadores. E foi o terceiro jogo seguido que Paulinho balançou as redes. Já havia feito contra o Cuiabá e o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Paulinho chegou a 11 gols em 25 jogos pelo Galo.

Segue a má fase

O Corinthians não ganha há seis jogos (derrotas para Palmeiras, Independiente del Valle, Botafogo e Atlético, além de empates com Fortaleza e São Paulo). O time ainda não venceu sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo: cinco jogos, três derrotas e dois empates.

Primeiro tempo

O Atlético “povoou” o campo de defesa adversário. Teve mais posse, trocou passes, girou a bola, apertou o rival, mas muito pouco finalizou, pecando na tomada de decisão. O Corinthians criou dificuldades, se defendeu bem. Porém, os paulistas não tinham saída de bola e muitas vezes devolviam a posse para os mineiros. A primeira chegada corintiana foi apenas aos 23 minutos, mas sem finalizar. O Galo ameaçou aos 30, com Paulinho. Sem achar caminhos para concluir dentro da área, o Atlético levou perigo em um chute de Battaglia, de longe. Já no fim, Hyoran arriscou duas da entrada da área. Uma para fora. A outra defendida por Cássio.

Segundo tempo

O Atlético teve uma chance com Paulinho, mas a finalização saiu errada. Na sequência, a defesa do Galo se atrapalhou, Nathan Silva perdeu a bola e, por pouco, o Corinthians não abriu o placar. O Atlético voltou a ameaçar com Hulk (de falta) e Hyoran. O time seguiu no ataque, martelou e chegou ao gol aos 20 minutos. Pavón cruzou rasteiro e Paulinho marcou. O atacante teve tudo para ampliar, mas Cássio fez uma defesa incrível à queima-roupa. Na próxima, ele não perdoou. Depois de longa troca de passes, Paulinho mandou a bola para as redes: 2 a 0, aos 33 minutos.

Bilheteria

Público: 48.112

Renda: R$ 1.954.935,25

Agenda do Galo

Sábado, às 21h – Coritiba – Brasileiro (f)

Dia 23, às 19h – Athletico-PR – Libertadores (c)

Dia 28, às 18h30 – Palmeiras – Brasileiro (c)

Dia 31, às 21h30 – Corinthians – Copa do Brasil (f)

Agenda do Timão

Domingo, às 16h – Flamengo – Brasileiro (f)

Dia 24, às 21h30 – Argentinos Juniors – Libertadores (f)

Dia 28, às 16h – Fluminense – Brasileiro (c)

Dia 31, às 21h30 – Atlético – Copa do Brasil (c)





Fonte: ge