Noite de golaços, Grêmio e Cruzeiro empatam em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (17)

O placar foi resultado direto de dois golaços na Arena. O primeiro, aos 8 do primeiro tempo, saiu dos pés de Bruno Rodrigues. O camisa 9 do Cruzeiro dominou com estilo, aproveitou espaço na entrada da área e bateu colocado, no ângulo de Gabriel Grando, para abrir o placar. Na etapa final, quando o Grêmio pouco criava, apareceu toda a qualidade de Luis Suárez. O centroavante acertou um chutaço de fora da área, de trivela, e empatou o jogo na batida do craque que é.

E agora?

Simples. Quem vencer em Belo Horizonte avança às quartas de final da Copa do Brasil. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. Importante lembrar que o gol qualificado não é critério de desempate.