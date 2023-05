Marcos Paulo brilha, e São Paulo sai na frente do Sport nas oitavas da Copa do Brasil

O São Paulo saiu na frente do Sport nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Tricolor venceu o Leão por 2 a 0, graças aos gols de Luciano e Marcos Paulo, na Ilha do Retiro, em Recife, pelo jogo de ida, garantindo a importante vantagem para a partida de volta, marcada para o dia 1 de junho, no Morumbi.

Aproveitando o fato de o Sport ter ficado com um jogador a menos em campo no segundo tempo com a expulsão de Fabinho, Dorival Júnior colocou em campo Gabriel Neves, Luciano e Marcos Paulo, destaque da partida com uma linda assistência para Luciano balançar as redes e um gol, consagrando o treinador tricolor.

Com o resultado, o São Paulo acabou com a invencibilidade do Sport na Ilha do Retiro em 2023. Até então o Leão não havia perdido ou sequer empatado atuando em seu estádio, embora tenha perdido o título da Copa do Nordeste para o Ceará, nos pênaltis.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo sábado, quando recebe o Vasco da Gama, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, partida que marcará o reencontro da equipe comandada por Dorival Júnior com sua torcida após três partidas consecutivas fora de casa. Já o Sport terá pela frente o Botafogo-SP, também no sábado, na Ilha do Retiro, pela Série B.

Sport é mais perigoso no 1ºT

O São Paulo precisou de apenas dois minutos para assustar o Sport. Alisson fez o cruzamento no segundo pau para Michel Araújo, mas Renan se esticou todo para desviar a bola com a ponta dos dedos. Pouco depois, Rato cobrou escanteio, e Arboleda completou de cabeça, arrematando em direção ao chão, porém, o goleiro rubro-negro estava bem colocado para fazer a defesa.

O Sport só foi ameaçar o São Paulo pela primeira vez aos 13 minutos, mas quando o fez, quase abriu o placar. Em contra-ataque, Vagner Love recebeu na área e tentou completar de carrinho, mas não alcançou a bola. Na sequência da jogada, os donos da casa cruzaram na medida para Fabinho, que cabeceou dentro da pequena área, parando em Rafael, que fez uma defesaça à queima-roupa.

O São Paulo tentava responder, mas faltava repertório. Sem velocidade e dribles pelos lados do campo, o time tinha dificuldade para levar perigo ao Sport. Aos 22 minutos, porém, Rodrigo Nestor arrancou pela esquerda, invadiu a área e bateu firme, mas a defesa rubro-negra conseguiu desviar o chute. Mais tarde foi a vez de Michel Araújo experimentar da entrada da área, mandando próximo à trave.

O jogo era lá e cá. Aos 30 minutos, Vagner Love protagonizou grande jogada individual, fazendo fila na entrada da área e batendo forte, forçando outra grande defesa de Rafael. Pelo lado do São Paulo, Michel Araújo também teve uma boa oportunidade após tabelar com Nestor e soltar o pé, mas parou em Renan.

São Paulo em vantagem numérica no 2ºT

O São Paulo não foi dominante no primeiro tempo, mas acabou tendo o privilégio de jogar com um homem a mais em campo durante boa parte da etapa complementar. Logo aos 15 minutos Fabinho fez falta em Michel Araújo, recebeu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho, sendo expulso da partida.

Em vantagem numérica, Dorival Júnior decidiu promover três mudanças na equipe: Gabriel Neves, Marcos Paulo e Luciano entraram nas vagas de Alisson, Michel Araújo e Wellington Rato. E foi justamente esse trio que fez a jogada do gol são-paulino.

Aos 25 minutos, Gabriel Neves acionou Marcos Paulo de primeira. O meia-atacante, por sua vez, deu um passe genial para Luciano precisar apenas completar para o fundo das redes, colocando o São Paulo em vantagem na Ilha do Retiro e consagrando Dorival Júnior.

Daí em diante o São Paulo ainda tentou ampliar a vantagem para ficar em uma situação bastante confortável para o jogo de volta, no Morumbi, e conseguiu com Marcos Paulo, que aproveitou o cruzamento rasteiro de Calleri para completar para o fundo das redes e deixar o Tricolor com um pé nas quartas de final da Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 2 SÃO PAULO

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Data: 17 de maio de 2022, quarta-feira

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Nailton Júnior de Oliveira (FIFA-CE) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Gols: Luciano, aos 25 do 2ºT, e Marcos Paulo, aos 43 do 2ºT (São Paulo)

Cartões amarelos: Beraldo, Nestor, Rafinha (São Paulo); Jorginho, Fabinho (2), Ronaldo Henrique (Sport)

Cartão vermelho: Fabinho (Sport)

SPORT: Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Fabinho, Ronaldo Henrique (Ítalo) e Jorginho (Pedro Martins); Luciano Juba (Fábio Matheus), Edinho (Wanderson) e Vagner Love (Gabriel Santos).

Técnico: Enderson Moreira.

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda (Alan Franco), Beraldo e Patryck; Pablo Maia, Alisson (Gabriel Neves) e Rodrigo Nestor (Nathan); Michel Araújo (Marcos Paulo), Wellington Rato (Luciano) e Calleri.

Técnico: Dorival Júnior.

Fonte: Gazeta Esportiva