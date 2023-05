Barcelona-EQU x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário, escalações e arbitragem

A Globo transmite ao vivo para todo o Brasil, menos MG. O ge acompanha a partida em Tempo Real – clique aqui para seguir todos os lances de Barcelona x Palmeiras.

Com a mesma pontuação dos outros três rivais do Grupo C, mas na lanterna por ter pior saldo de gols, o Palmeiras entra em campo para o primeiro de dois jogos em sequência fora de casa na Libertadores. Por isso, é fundamental não perder pontos para um rival direto na classificação dentro de um grupo embolado.

Na vice-liderança da chave e com a mesma pontuação do Palmeiras, o Barcelona encara a partida com clima de decisão, já que fará dois dos três jogos restantes fora de casa. O time volta a atuar no Equador apenas na última rodada da fase de grupos. Ou seja, os equatorianos querem fazer valer o mando de campo para seguirem na briga por uma das duas vagas à próxima fase.

Transmissão:



