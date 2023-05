Atlético-MG x Alianza Lima: onde assistir ao vivo, horário, escalações e arbitragem

Atlético-MG e Alianza Lima se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Independência, pela terceira rodada do Grupo G da Copa Libertadores. O jogo vai ser transmitido pela Globo (para MG). O ge acompanha a partida em Tempo Real com vídeos dos principais lances e melhores momentos (clique aqui para acessar).

O Galo precisa pontuar para deixar a incômoda lanterna do Grupo G da Libertadores. Nas duas primeiras rodadas, o Atlético foi derrotado pelo Libertad, no Mineirão, e pelo Athletico-PR, em Curitiba. No sábado passado, o Galo venceu o Furacão por 2 a 1, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro.

O Alianza Lima lidera a chave com quatro pontos ganhos. O time peruano começou a disputa com um empate diante do Athletico-PR e vitória sobre o Libertad. No fim de semana, o clube não entrou em campo. A última partida foi pelo Apertura Peruano, no dia 23 de abril, contra o Unión Comercio, com vitória do Alianza por 3 a 1.