Qual canal vai passar Internacional x Nacional do Uruguai ao vivo? Veja onde assistir

Hoje, às 19h (de Brasília), Internacional e Nacional se enfrentarão no estádio Beira-Rio pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Muitos torcedores estão se perguntando: em que canal vai passar o jogo? A transmissão será exclusiva da plataforma de streaming Paramount+. Além disso, o Placar UOL fará a cobertura ao vivo da partida.

O confronto será muito importante para ambas as equipes. O Inter, que soma quatro pontos na tabela, tem a chance de tirar a liderança do grupo B dos uruguaios em caso de vitória. O time comandado por Mano Menezes empatou na estreia da Libertadores e venceu o Metropolitanos na última rodada.

Já o Nacional venceu os dois jogos que disputou até agora na competição e já tem seis pontos. A equipe treinada por Álvaro Gutiérrez não perde uma partida desde o início de abril, quando foi derrotada pelo Peñarol.

As prováveis escalações dos times foram divulgadas. Pelo Inter, a equipe deve contar com Keiller no gol, Igor Gomes ou Bustos na lateral-direita, Vitão e Mercado na zaga, Renê na lateral-esquerda, Campanharo, Johnny e Alan Patrick no meio-campo, e Maurício, Wanderson e Alemão ou Luiz Adriano no ataque. Já o Nacional deve entrar em campo com Rochet no gol, Lozano, Noguera e Polenta na zaga, Candido na lateral-esquerda, Montiel, Rodríguez e Zaballa no meio-campo, e Martínez, Ramírez e Fagúndez no ataque.

Os torcedores das duas equipes já estão ansiosos para o jogo. A partida promete ser muito equilibrada e com muita emoção. Os brasileiros e uruguaios só voltarão a se enfrentar pela Libertadores daqui a três semanas. O Inter jogará contra o Metropolitanos no dia 25, enquanto o Nacional medirá forças com o Independiente Medellín dois dias antes.