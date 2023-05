Homem é flagrado roubando e acaba sendo espancado no bairro Ouricuri, periferia de Rio Branco

Josevam Soares de Souza, de 18 anos, foi espancado por moradores da rua Uirapuru, no bairro Ouricuri, em Rio Branco, após ser flagrado roubando na região. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro com uma série de fraturas no corpo e seu estado de saúde é estável.

Policiais Militares chegaram no local e encontraram Josevam jogado no chão. Os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que encaminhou a vítima ao P.S.

De acordo com moradores, Josevam seria um novato no bairro e iniciou uma série de roubos na região.