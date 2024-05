Acidente entre carro e moto deixa homem ferido na Vila do Incra

Na noite de quarta-feira, (15), um acidente envolvendo um carro e uma moto na Vila do Incra, situada no município de Porto Acre, deixa motociclista ferido, a vítima identificada como Jorge Regulo Navarro Aranjo, de 48 anos.

Segundo informações repassadas, o condutor da motocicleta Pop 100 de cor preta trafegava sentido Vila do V para Vila do Incra, quando na Av João barbudo, o condutor do carro que não teve seu nome revelado foi entrar em um estabelecimento comercial e acabou colidindo na traseira da motocicleta, com o impacto o motociclista foi ao solo.

O condutor do veículo permaneceu no local do acidente e imediatamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A vítima foi prontamente atendida e encaminhada para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Jorge Regulo foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com uma fratura no tornozelo esquerdo, seu estado de saúde é considerado estável.

Autoridades locais estão investigando as circunstâncias exatas do acidente para determinar as responsabilidades.