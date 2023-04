Tarcísio revela que Nayara já havia pegado arma outra crise e diz que polícia vazou vídeo

O empresário Tarcísio Araújo voltou a se manifestar, neste domingo, 30, por meio do Instagram, dessa vez em vídeo, sobre a repercussão e as críticas que ele tem recebido pelas redes sociais por conta do episódio que resultou na morte de sua esposa, a cantora Nayara Vilela, na última segunda-feira, 24, na casa do casal, em Rio Branco.

Na postagem intitulada “desabafo”, ele volta a reclamar dos julgamentos e diz que foi feito tudo o que estava ao alcance para evitar a tragédia. Sobre um questionamento sobre o porquê de não ter “metido o dedo na arma, tomado a arma”, ele retrucou: “algum especialista aí que me diga como é que consegue tirar a arma de uma pessoa com o dedo no gatilho”.

Tarcísio também afirma que não foi a primeira vez que a mulher pegou em uma arma durante uma crise. “As outras vezes que ela teve crise… Não foi a primeira vez… a primeira vez que ela pegou a arma… as outras vezes que ela teve crises a gente contornou”, ele diz na gravação.

Sobre o vídeo que gravou antes da consumação do trágico fato, ele disse que enviou apenas para a mãe de Nayara, como maneira de alertá-la sobre a situação, mas que a gravação vazou a partir da polícia ou do Instituto Médico Legal (IML).

“Esse vídeo vazou através de alguém que pegou o vídeo na hora e foi compartilhado lá, alguém da polícia, que o vídeo eu só mandei para a mãe dela, pra Polícia Civil, Militar e IML. E aí vazaram esse vídeo, que não foi como forma de instigar ela. Mandei para a mãe dela, pois ela temia muito a mãe dela”, reforçou.

Tarcísio é investigado pela Polícia Civil após vídeos gravados pela cantora momentos antes da morte viralizarem nas redes sociais, levantando suspeitas de que ela possa ter induzido a esposa ao suicídio. O empresário prestou depoimento em uma delegacia e foi liberado. O Ministério Público destacou três promotores para acompanhar o caso que pode ter um desfecho na próxima semana.



Uma publicação compartilhada por Tarcisio Som (@tarcisiosom)