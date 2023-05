Carro capota na Avenida Amadeo Barbosa, na capital, três pessoas ficam feridas e vão parar no PS

Um veículo Renault Symbol capotou várias vezes na tarde deste domingo, 30, na Avenida Amadeo Barbosa, no segundo distrito de Rio Branco e deixou o motorista e mais dois passageiros feridos. As vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) sem risco de morte.

Segundo informações apuradas pelo Ecos da Notícia, , o motorista Jeferson Silva e Silva, de 32 anos, teria perdido o controle da direção do veículo e colidiu contra o meio-fio da pista. Com o impacto, o carro capotou várias vezes e ainda chegou a arrancar uma palmeira.

O motorista foi lançado para fora do carro e caiu em uma poça de água, o que teria amortecido o impacto. Além do motorista estavam no carro Auricelio Mendes Castro, de 30 anos, e um adolescente de 13 anos.

Apesar da gravidade do acidente, nenhum corre risco de morte. Os destroços do veículos ficaram espalhados na pista.