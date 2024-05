Acre é o penúltimo estado em número de alunos com bolsas de mestrado e doutorado

Conforme um levantamento do Centro de Liderança Política (CLP) que usa dados do CNPq, CAPES E FAPs, o Acre é o penúltimo estado do Brasil em número de bolsas de mestrado e doutorado.

O ranking usa dados de 2021 e considera a proporção de discentes (alunos) de pós-graduação, beneficiados pelas bolsas.

Vale lembrar que as universidades federais, inclusive a UFAC, estão em greve. Além da reposição salarial, uma das reivindicações é o aumento do investimento em pesquisa.

O Acre fica a frente do levantamento apenas do estado de Roraima. O ranking é liderado pelo Amazonas, Pernambuco e São Paulo.

Confira abaixo: