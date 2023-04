Rio Acre chega a marca de 17,61 metros

O nível do Rio Acre segue em alta neste sábado, 01, e atingiu a marca de 17,61 metros na capital, segundo o boletim da Prefeitura de Rio Branco, das 18h.

São 2 centímetros a mais da última medição, informada às 15h, que estava em 17,59. A enchente já atingiu cerca de 56 mil pessoas, em mais de 40 bairros.

São cerca de 972 famílias e mais de 3 mil moradores somente na cidade, que estão desabrigados. O manancial passou da cota de transbordamento na quinta-feira, 23 de março.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, outras 1,3 mil famílias com 4,5 mil pessoas estão desalojadas e estão em casas de parentes ou amigos. Mais 27 comunidades rurais também foram atingidas pelas águas no município.