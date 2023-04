Desabrigado desacata policiais e é imobilizado no Parque de Exposições de Rio Branco

Um vídeo enviado que circulou nas redes sociais neste sábado, 1 de abril, mostra um homem sendo imobilizado por policiais no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. O local está sendo usado para abrigar as pessoas que foram afetadas pela enchente na capital.

De acordo com populares, a ocorrência teria iniciado após uma briga de duas mulheres na fila para receber roupas de doação. O homem, não identificado, teria se envolvido para tranquilizar a situação, quando foi empurrado pelos agentes da PM e teria recebido um mata-leão.

Em nota, a Polícia Militar relata que o envolvido estava instigando tumulto na fila e que chegou a agredir uma das voluntárias com um soco no rosto. “Em seguida ele proferiu xingamentos (palavrão) aos policiais e ao receber voz de prisão disse que não seria preso. O acusado foi conduzido e entregue a Delegacia de Flagrante (Defla) para as devidas providências e foi liberado no mesmo dia”, declarou.