Idoso é transportado em rede por falta de condições de tráfego em ramal

Um idoso que precisava se deslocar até um hospital por estar doente teve de ser transportado dentro de uma rede neste sábado, 1° de abril, já que o ramal onde reside, conhecido como Ramal da Invasão, a menos de 30 km da zona urbana de Bujari, não apresenta condições de trafegabilidade a veículos.

Um vídeo gravado por moradores mostra as condições do que era para ser uma estrada. “Essa é nossa situação nesse ramal. Ter que tirar nosso velhinho na rede por causa das condições do ramal”, disse um familiar.

O grupo que conduzia o idoso é composto por produtores rurais, que reclamam da falta de assistência do poder público nessa localidade. O objetivo era sair no Ramal do Curral a pé, para só então seguir pela rodovia até uma unidade de saúde na capital, Rio Branco.

“Estamos conduzindo ele aqui na rede passando pelos obstáculos. Só tem vala, só buraco. Passa ano e entra ano e é a mesma situação”, comentou o dono do vídeo.