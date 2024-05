Prefeitura de Manoel Urbano abre inscrições para seletivo

A Prefeitura Municipal de Manoel Urbano, cidade localizada na Região do Purus, no Estado do Acre, abriu inscrições para processo seletivo com salário de até R$ 5,9 mil. O edital foi publicado no Diário Oficial dessa quinta-feira, dia 2.

De acordo com o edital, as inscrições vão até o dia 9 de maio e serão realizadas de forma presencial na Secretaria Municipal na cidade de Manoel Urbano.

O Processo Seletivo Simplificado tem como objetivo selecionar profissionais habilitados para ocupar cargos de nível médio e superior, atuando em diversas áreas da saúde. Os salários variam de R$ 1,7 mil a R$ 5,9 mil.

Os cargos disponíveis são para enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, assistente social e fiscal sanitário.