PM abre programação pelos 108 anos com exposição no shopping

A Polícia Militar do Estado do Acre abre nesse fim de semana, no Via Verde Shopping, em Rio Branco, a programação alusiva aos 108 de aniversário da corporação.

A mostra ficará em exibição entre os dias 4 e 5 de maio, com as viaturas históricas e armamentos, além do portfólio de atividades que a Polícia Militar desenvolve no dia a dia. O evento contará, ainda, com a animação da Banda de Música da PMAC, a Furiosa.

Outras atividades esportivas e culturais estão sendo planejadas com competições esportivas, incluindo torneios de xadrez, vôlei, jiu-jitsu e futebol, solenidades de condecorações e a grande formatura de aniversário, que acontecerá no dia 24 de maio.