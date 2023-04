Padre perde controle de carro e para em ribanceira no município de Tarauacá

O Padre Silvester Boaman, da Igreja Católica de Tarauacá, interior do Acre, escapou de um grave acidente que aconteceu no início da tarde dessa terça-feira (12). O vigário dirigia uma caminhonete quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista na BR-364 e parou numa ribanceira, à margem da rodovia federal.

O acidente aconteceu por volta do meio-dia depois de visitar a pastoral. O padre retornava para casa quando nas proximidades da Comunidade do Rio Acuraua, na BR-364, perdeu o controle do carro. O religioso conseguir sair do veículo sem a ajuda de ninguém e buscou ajuda.

“Graças a Deus nosso líder religioso saiu ileso. Foi um milagre, disso não tem nenhuma dúvida”, disse uma fiel. O Padre Silvester, muito querido no município de Tarauacá, costuma visitar a comunidade católica da região nas horas de folga.