A Prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial dessa terça-feira (11), com errata nesta quarta-feira (12), o edital para inscrição no Processo Seletivo Simplificado para a contratação de 383 profissionais de saúde.

A contratação é válida por seis meses, prorrogáveis por igual período. As inscrições dar-se-ão através do site da prefeitura entre e 12/04/2023, a partir das 6h, até às 23h59 de 16/04/2023 (Horário local).

Se inscreva clicando aqui