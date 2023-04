Moonbin, do grupo de k-pop ASTRO, é encontrado morto em seu apartamento

Moonbin, do grupo de k-pop ASTRO, foi encontrado morto em seu apartamento em Seul, capital sul-coreana. Ele havia completado 25 anos em janeiro.

De acordo com a polícia local, a principal suspeita é de que o artista tenha tirado a própria vida, mas uma autópsia poderá esclarecer a causa exata da morte.

Por meio de seus perfis oficiais, a agência Fantagio publicou uma nota confirmando o falecimento de Moonbin e o desejo da família para que o funeral seja reservado apenas aos amigos, parentes e colegas de trabalho. Ainda na publicação, a empresa pede para que os fãs recusem informações especulativas e maliciosas para que a família, em luto, consiga seguir com os preparos do velório.

Nas últimas semanas, Moonbin cumpria uma agenda de shows ao lado de Sanha, também do ASTRO. A dupla viria ao Brasil pela primeira vez para uma apresentação no dia 5 de junho. A agenda também incluía Santiago, no Chile, e Cidade do México.