Corpo de adolescente encontrado boiando é identificado em Tarauacá

Foi identificado na tarde desta segunda-feira (17) o corpo de um adolescente encontrado pela manhã na Praia das Duas Bocas, em Tarauacá, no interior do Acre. Trata-se de Antônio Bruno Albuquerque Araújo, de 13 anos.

De acordo com o Blog do Accioly, Antônio Bruno desapareceu no domingo (16) depois de sair de casa para encontrar uma irmã e não foi mais visto com vida.

Hoje pela manhã (17), um homem identificado pelo apelido de “Nenê”, que diz ter sonhado salvando uma menino de afogamento, afirmou ter visto de sua casa um corpo boiando no rio Tarauacá, e puxou o corpo para a praia. No vídeo em que o ac24horas teve acesso, é possível notar um ferimento na região da testa do corpo.

A Escola Municipal Rilza Daniel, onde Antônio Bruno estudava a quinta série, emitiu nota de pesar lamentando a morte, que está sendo investigada pela Polícia Civil. “É com extremo pesar que comunicamos o falecimento do nosso aluno do 5° ano, Antônio Bruno, ocorrido neste domingo 16/06. A Escola Rilza Daniel expressa as mais sinceras condolências à família e amigos, desejamos que encontrem conforto para superar essa perda irreparável”, diz o comunicado assinado pela equipe gestora.