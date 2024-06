Em Sena Madureira, motociclista tenta empinar moto e bate na traseira de carro

Uma brincadeira de mau gosto quase resultou em tragédia nesta segunda-feira (17) em Sena Madureira. Um motociclista tentou empinar a moto que conduzia e colidiu violentamente com a traseira de um carro estacionado. O incidente ocorreu na rua Piauí, no bairro do Bosque, em frente ao sindicato dos trabalhadores rurais.

As imagens capturadas por uma câmera de segurança mostram o exato momento do acidente. Além do condutor, outro jovem, vestindo farda escolar, estava na garupa da moto. Felizmente, apesar do impacto, não foram relatadas graves consequências físicas para os envolvidos.

O acidente levanta questões sobre a imprudência no trânsito e a necessidade de maior conscientização e responsabilidade por parte dos condutores, especialmente entre os jovens. As autoridades locais reforçam a importância de seguir as normas de segurança e evitar manobras arriscadas que podem colocar em perigo a vida de todos os usuários da via.

A população espera que medidas sejam tomadas para evitar que situações semelhantes se repitam, visando a segurança e o bem-estar de todos.

Veja vídeo: