Presidiário monitorado por tornozeleira eletrônica é preso com arma de fogo e drogas em residência no 2º Distrito

Uma ação dos Policiais Militares do 2° Batalhão resultou na prisão do presidiário monitorado por tornozeleira, Cleberson Damião de Oliveira Batista, de 33 anos, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A prisão aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, 17, Travessa da Judia, no bairro Recanto dos Buritis, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A guarnição policial estava realizando um patrulhamento de rotina na região quando recebeu uma denúncia de que uma residência estava sendo usada para o tráfico de drogas. Os militares se deslocaram até o local, cercaram a casa e encontraram o presidiário do regime semiaberto. Foi realizada uma vistoria na residência e, em posse de Cleberson, foram encontrados uma pistola 380 com 19 munições, 460 g de maconha, 50 g de cocaína, uma balança de precisão e uma quantia de R$ 169,00 em dinheiro.

Durante uma busca no sistema, os Policiais Militares descobriram que Cleberson tem passagens pela justiça por tentativa de homicídio, roubo e furto.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e Cleberson foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.