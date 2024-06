Trabalhador fica ferido após rifle cair e atingir acidentalmente sua perna

Na tarde desta terça-feira (17), um acidente envolvendo um rifle deixou ferido José Almir Pereira da Cunha, de 44 anos. O incidente ocorreu no km 44 da Transacreana, no ramal do Noca, após entrar 3 km no ramal.

Segundo informações repassadas pelo irmão, José estava em uma árvore, armado com um rifle, à espera de uma caça, quando a arma caiu e disparou acidentalmente. O tiro atingiu sua perna direita, ficando a bala alojada no joelho.

Familiares de José colocaram ele dentro de uma caminhonete e encaminharam até Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

José foi entregue ao Setor de Traumatologia para uma avaliação inicial. Posteriormente, ele foi encaminhado ao setor de ortopedia, onde seu estado de saúde foi considerado estável, apesar da bala ainda estar alojada no joelho.