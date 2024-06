Nariz de Mbappé sai do lugar após choque com zagueiro

De resto, a partida válida pelo grupo D da Euro teve poucas emoções. A França finalizou apenas 9 vezes, três delas no gol, enquanto a Áustria acertou o gol de Maignan duas vezes em três finalizações.

No fim do jogo, Mbappé ainda precisou ser substituído após se chocar com o defensor austríaco Danso. O atacante teve forte sangramento no nariz, que saiu do lugar, e deu lugar a Giroud.

França x Holanda na próxima rodada

Com a vitória magra, a França larga no grupo D atrás da Holanda pelos critérios de desempate — os holandeses bateram a Polônia por 2 a 1, de virada, no domingo (16).

Assim, os franceses terão que vencer a Holanda no confronto direto da próxima sexta-feira (21), às 16h (horário de Brasília), para depender apenas de si na busca pela liderança do grupo.

A Áustria, por sua vez, assume a lanterna da chave por conta do gol marcado pela Polônia. As seleções se enfrentam também na sexta, mas às 13h.