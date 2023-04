Mais de 160 armas já foram apreendidas no Acre em 2023

A Polícia Militar do Acre (PMAC) divulgou nesta terça-feira, 19, um relatório a respeito das apreensões de armas de fogo realizadas pela corporação em todo o estado. Os dados englobam além dos três primeiros meses do ano de 2023, a primeira quinzena de abril. O relatório é fruto do levantamento realizado pelo Setor de Análise Criminal da Polícia Militar.

Em todo o estado, a corporação apreendeu 163 armas de fogos, sendo somente em Rio Branco 99 delas, significando um aumento de 4% dos números referentes ao mesmo período do ano na capital acreana, que foi 95. Os bairros com maiores índices de apreensões foram o Conjunto Habitacional Cidade do Povo e Belo Jardim I, na região do 2º Distrito e o bairro João Paulo II, da Baixada da Sobral.

Com uma política de comando, que utiliza o emprego da tropa de forma inteligente e de modo dinâmico, a instituição tem reforçado o policiamento ostensivo nas ruas. Com a utilização de policiais nas variadas modalidades: a pé, motocicletas ou veículos, a corporação tem estado presente, com auxílio das novas tecnologias, como emprego de drones, e por meio disso, tem alcançado números expressivos.

O comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca, enalteceu o trabalho da instituição. “Nesses cem primeiros dias de governo, temos o incremento de operações, que reforçam o policiamento em todo o estado. Esse resultado é fruto de um planejamento de comando, muito bem executada pela Diretoria de Operações, onde exaltamos também o trabalho e o empenho de cada policial, que contribui com a diminuição de armas nas ruas”, destacou.