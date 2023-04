Luciano Hang perde R$ 8 bi e cai sete posições entre os mais ricos da Forbes

O empresário brasileiro Luciano Hang, proprietário da Havan, caiu de 8º para 15º lugar na lista dos mais ricos do mundo, entre os brasileiros, elaborado pela revista Forbes. O ranking, divulgado na última terça-feira (4/4), mostra uma queda de mais de US$ 1,6 bilhão em sua fortuna.

Em 2022, o patrimônio de Hang era estimado em US$ 4,8 bilhões, o que o deixou na posição 586ª do ranking global dos mais ricos do mundo. Neste ano, no entanto, o valor de sua fortuna chegou a US$ 3,2 bilhões e, agora, ele ocupa a 905ª posição. A queda, na cotação atual, equivale a R$ 8,12 bilhões.

Hang entrou no ranking em 2019, com uma fortuna estimada em US$ 2,2 bilhões (R$ 8,3 bilhões). Naquele ano, ele ficou na 1.057ª posição mundial. Em 2020, o valor subiu para US$ 3,6 bilhões, mas caiu para US$ 2,7 bilhões, em 2021.

Em 2021, uma investigação feita pelo El País e outros veículos brasileiros nos arquivos do Pandora Papers revelou que o empresário manteve por quase vinte anos uma empresa em um paraíso fiscal, no valor de US$ 112,6 milhões.

Obteve sucesso com a rede de lojas de departamento Havan, fundada em 1986. Atualmente, a empresa tem lojas em 155 localidades em cidades brasileiras, segundo a Forbes.

Fonte: Metróples