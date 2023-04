Ibama desmente suposta decisão e nega que vá devolver capivara a influenciador

O Ibama negou na noite deste sábado (29/4) que a Justiça do Amazonas tenha determinado a devolução da capivara Filó ao influenciador Agenor Tupinambá. A declaração contraria a informação divulgada mais cedo pelos ativistas da causa animal Arnaldo Rocha, amigo de Agenor, e Luisa Mell.

Segundo o Ibama, a decisão apenas autorizou a Comissão de Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Amazonas a visitar o animal.

Neste sábado, Agenor e a deputada estadual Joana Darc, integrante comissão, foram ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, em Manaus, para visitar o animal.

De acordo com a deputada, os advogados que defendem Agenor entraram com um mandado de segurança para tentar devolver a capivara ao influenciador.

De acordo com vídeos divulgados pela parlamentar, eles tiveram dificuldade em conseguir acesso ao Ibama neste sábado. Pelas redes sociais, ela convocou uma manifestação que reuniu centenas de pessoas na frente do Ibama.

Depois de entrar, a deputada conseguiu filmar as condições do abrigo onde a capivara foi colocada.

“É aqui que ela fica, nessa cela. Agora me digam se é melhor que o habitat dela. Me digam se isso é melhor do que onde ela estava? Por isso que eles não deixaram a gente vir na gaiola. Tudo sujo”, criticou.